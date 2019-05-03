Новый корпус от Corsair стоимостью $ 60

Corsair анонсирует свой новейший корпус для ПК среднего класса, Carbide Series 175R RGB. Новейшее карбидное шасси Corsair располагается между 100R и 275R. С точки зрения дизайна, он имеет больше общего с последним, включая боковую панель из закаленного стекла от края до края.

Carbide Series 175R RGB имеет полированную металлическую переднюю панель, расположенную под углом с каждой стороны, на которой нанесен логотип Corsair с подсветкой. Корпус также оснащен 120-мм вентилятором RGB.

В нижней части есть 2 3,5-дюймовых отсеков для дисков и 2 2,5-дюймовых креплений для дисков за лотком для материнской платы. Пользователи также смогут установить два дополнительных 120-мм вентилятора спереди, плюс еще два 140-мм или 120-мм вентилятора вверху и 120-мм вентилятор сзади. В качестве альтернативы, есть место для радиатора до 360 мм, если идти по пути жидкого охлаждения.

На передней панели расположены два порта USB 3.0 и комбинированный разъем для наушников/микрофона, каждый из которых расположен между кнопкой питания и перезагрузки. Новинка поступит в продажу по цене около $60.