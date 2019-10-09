Новый необычной смартфон от Essential

В сети появилось несколько изображений странного нового устройства Essential. Глядя на то, как устройство сидит в руке, мы не можем не задаться вопросом, телефон это или пульт. Предполагается, что телефон, под названием GEM, оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 730 и Android 10 при запуске.

Аппарат получил большую камеру сзади, которая имеет небольшую светодиодную вспышку в верхнем левом углу и датчик отпечатков пальцев под камерой. Очень узкий дисплей имеет фронтальную камеру в верхнем левом углу, а также небольшую решетку динамика. Телефон должны представить в ближайшем будущем.