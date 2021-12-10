Новый ноутбук ASUS Expertbook B7 Flip с процессором Intel i7 11-го поколения

Компания ASUS выпустила новый ExpertBook B7 Flip в Европе. Это устройство представляет собой ориентированный на производительность ноутбук 2-в-1, который оснащен модемом 5G, дисплеем 1600p и процессорами вплоть до Core i7-1195G7.

ASUS предлагает ноутбуки B7 Flip с двумя различными конфигурациями процессоров, а именно: Intel Core i5-1155G7 с тактовой частотой 2,5 ГГц (8 МБ кэш-памяти, до 4,5 ГГц, 4 ядра) и Core i7-1195G7 с тактовой частотой 2,9 ГГц (12 МБ кэш-памяти и выше) до 5,0 ГГц, 4 ядра. Ноутбук поставляется с распаянной оперативной памятью DDR4 SO-DIMM от 16 ГБ до 64 ГБ и предлагается в вариантах хранения SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 емкостью 256, 512 и 1 ТБ.

B7 Flip питается от аккумуляторной батареи на 63 Втч и поддерживает стилус, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) и 5G. Устройство весит 1,44 кг и имеет несколько портов, включая USB 3.2 Gen2 Type-A (x2), HDMI 2.0b, micro HDMI (RJ45 lan), два порта Thunderbolt 4 с поддержкой дисплея и подачей питания, слот для SIM-карты, устройство чтения смарт-карт и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм.
Комментарии и отзывы ASUS Expertbook B7 Flip
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