Новый ноутбук Hasee ZX9 с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3070

Компания Hasee выпустила новые варианты своего игрового ноутбука ZX9 с довольно странной комбинацией процессора и графического процессора. Вариант, ZX9-DA3DA, оснащен процессором Intel Celeron для настольных ПК и графическим процессором для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3070. Однако наличие сокета LGA 1700 обеспечивает некоторые дополнительные возможности модернизации, которых нет у большинства ноутбуков.

Компания включила процессор Celeron G6900, двухъядерный процессор, не поддерживающий технологию Intel Hyper-Threading. Тем не менее, ZX9 также доступен с процессорами Core i5-12400 или Core i7-12700, а также с процессорами Alder Lake.

Все три конфигурации поставляются с версией NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков, хотя ее TGP и тактовые частоты неясны. Теоретически можно было купить Celeron G6900, который стал бы слабым местом в сочетании с видеокартой GeForce RTX 3070 и проапгрейдить его до Core i5-12400 или более мощного Core i7-12700. ZX9-DA3DA также оснащен дисплеем с частотой 144 Гц и разрешением 1080p, более низким разрешением, чем у моделей ZX9-DA5DP и ZX9-DA7DP с разрешением 165 Гц и 1600p.