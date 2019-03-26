Новый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air оценен в $535

2019-03-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Notebook Air; [87]
Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков новой моделью Mi Notebook Air, которая в первую очередь впечатляет своей компактностью (толщина 12,9 мм) и легкостью (1,07 кг). Новинка оснащается 12,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, процессорами Intel Core восьмого поколения (Core M3 и Core i5), 4 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флэш-памяти, а также быстрой зарядкой, которая может зарядить аккумулятор до 50% всего за 35 минут. Mi Notebook Air выйдет в двух расцветках: серебристой и золотистой. Цена на ноутбук стартует от 535 долларов.


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