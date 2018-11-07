Новый ноутбук Xiaomi стоит копейки

Компания Xiaomi официально представила свой новый ноутбук, который построен на основе процессора Intel Core i3 и стоит при этом всего 450 долларов. на текущий момент это самый доступный ноутбук на данной платформе из всего, что есть на рынке. Компания не позиционирует новинку как какой-то гаджет для определенной цели, то есть это не игровой или дизайнерский ноутбук. Разработчики говорят, что новый продукт идеально заменит вам домашний компьютер — можно поставить новинку на стол и работать или смотреть фильмы, можно спокойно заниматься повседневными делами и не тратить на это большое количество денег. Интересно посмотреть на стоимость продукта после того, как он доберется до отечественного рынка. Обычно в этой ситуации цена немного возрастала до неприличного барьера.