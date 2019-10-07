Новый патент Apple про сенсорную клавиатуру

В последнее время многие инсайдеры говорят о каких-то безумных фишках новых устройств только исходя из патентов, которые появились в сети. Вот только иногда эти патенты не являются реальным продуктом, а иногда их просто не очень правильно понимают. К примеру, сейчас на просторах сети ходит слух, что компания Apple хочет в ближайшем поколении MacBook добавить экранную клавиатуру и что она будет работать как на планшете. То есть, будет появляться на экране сенсорная клавиатура и вы будете на ней что-то вводить. Вот только какой в этом смысл на ноутбуке с аппаратной клавиатурой, тем более, что в патенте вовсе указан планшет. Вот из-за таких вот ошибок со стороны инсайдеров и появляются новости, которые на самом деле не являются правдой.