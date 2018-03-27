Новый планшет Apple iPad оценен в 330 долларов

Компания Apple представила новый планшет iPad, который отличается доступной ценой и в целом ориентирован на образовательный сегмент. Аппарат оснастили 9,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2048:1536 пикселей, процессором Apple A10 Fusion, который ранее использовался только в iPhone 7 и 7 Plus, 8 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры. К планшету можно подсоединить любую клавиатуру через Bluetooth. Версия с 32 ГБ встроенной памяти обойдется в 25 тысяч рублей, а для школ – на тысячу дешевле. Стилус Apple Pencil будет стоить 6 300 рублей.