Новый планшет Lenovo Idea Tab оценили в 195 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Idea Tab, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Новинку также оснастили 11-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2560:1600 точек, максимальной яркостью 500 нит и сертификацией TÜV Eye Care, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой ZUI 17, версией с модемом 5G, интерфейсом USB-C 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, 8-Мп тыльной камерой с автофокусом, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 7040 мАч, поддержкой 20-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 6,9 мм и массой 480 граммов, поддержкой фирменных стилусов Tab Pen и Tab Pen Plus, а также клавиатуры-чехла. Планшет оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 195 и 230 долларов за варианты с Wi-Fi и 5G соответственно.

