Новый планшет iPad Pro легко сломать пополам

Популярный видеоблогер Зак Нельсон опубликовал видео, в котором он проверяет на прочность новенький планшет iPad Pro. Автор царапал и поджигал новинку Apple – и с этим она справилась. А вот традиционный тест на изгиб был провален с треском (буквально). Та же участь постигла и новый стилус Apple Pencil 2.

Напомним, что планшет оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2388:1688 пикселей и 12,9-дюймовым экраном с разрешением 2732:2048 пикселей), системой Face ID, процессором Apple Bionic A12X, 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, портом USB-C, поддержкой eSIM, Bluetooth 5.0, 12-Мп основной камерой, поддержкой 18-ваттной зарядки, а также новым стилусом Pencil 2, который примагничивается к корпуса планшета. Толщина самого планшета составляет всего 5,9 мм.