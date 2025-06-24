Новый процессор Exynos 2500 от Samsung разочаровал в тестах

Вчера компания Samsung вошла в историю, представив первый в мире мобильный чип на базе техпроцесса 3-нм — речь о модели Exynos 2500. Однако, несмотря на амбициозные заявления, его результаты в тестах Geekbench 6 оказались разочаровывающими. Новый тест перед официальным анонсом показал небольшой прирост производительности по сравнению с предшественниками, но чип всё ещё уступает конкурентам вроде Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite, Apple A18 и A18 Pro. По данным надёжных инсайдеров, процессор Exynos 2500 в свежем тесте набрал 2356 баллов в одноядерном режиме и 8076 баллов в многоядерном режиме. Для сравнения — предыдущий результат составлял 2012 и 7563 балла соответственно. То есть процессор продемонстрировал прирост в 17 % для одноядерной производительности и примерно 6,7 % для многоядерной. Прогресс заметен, но недостаточен, чтобы догнать лидеров.

Кроме того, по слухам, уровень выхода пригодных к использованию чипов до сих пор колеблется в пределах 20–40 %, что серьёзно ограничивает потенциал процессора, так как чем ниже процент выхода пригодной продукции, тем дороже каждый отдельный процессор. Так что хотя Exynos 2500 является флагманским чипом, он пока не может конкурировать с топовыми решениями других производителей. Конечно, он значительно мощнее, чем предыдущий Exynos 2400, но и тот на момент релиза уступал Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300/9300+. Возможно, ситуация слегка изменится в ближайшем будущем, но это не факт.