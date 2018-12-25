Новый рекорд Гиннеса от Xiaomi

2018-12-25, Автор - Anna; Продукт - Xiaomi ; [78]
Новый Xiaomi Mi Play только что был представлен и уже помог Xiaomi еще раз попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Компания создала динамический дисплей из телефонов в форме новогодней елки, длиной 8 метров. Было использовано около 1005 единиц, чтобы установить рекордный показатель. Последний телефон на конструкции был установлен генеральным директором Xiaomi Лэй Цзюнем. В предыдущем рекорде использовалось 504 телефонов.

Динамический дисплей стоит в торговом центре в Китае и работает в качестве мобильной точки доступа Wi-Fi, для посетителей торгового центра. Для сборки дисплея потребовалось 12 часов, самой сложной частью всего процесса была синхронизация всех телефонов, чтобы на всех экранах одновременно отображалось одно и то же изображение. Это уже третий раз, когда китайский производитель попал в список рекордов Гиннеса.


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