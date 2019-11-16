Новый рендер Honor V30

Новый флагман Honor V30 с новейшим датчиком изображения Sony IMX686 представят уже 26 ноября. В сети появилась визуализация, основанная на чертежах, которые получили производители чехлов, чтобы подготовить свои продукты к выпуску Honor V30.

Похоже, что новое устройство будет иметь огромный прямоугольник на задней панели в котором расположится модуль камер, в то время как сканер отпечатков пальцев останется сбоку. На спине также есть V-образный рисунок и прозвище «AI Vision» в верхнем левом углу. Смартфон будет поставляться с поддержкой 5G и называться Vera 30 за пределами Китая.