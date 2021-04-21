Новый робот-пылесос Alpha 2 Pro от китайского бренда Viomi

Китайский бренд Viomi представила новый робот-пылесос Viomi Alpha 2 Pro Robot Vacuum cleaner. Робот-пылесос официально продается в официальном флагманском магазине Viomi Tmall, цена которого составляет 537 долларов США.

Пылесос Viomi Alpha 2 Pro использует систему лазерного радара AI (LDS), которая может сканировать большие площади. Помимо обнаружения препятствий спереди, лазерный радар также может обнаруживать препятствия по бокам пылесоса. Благодаря этому он может осуществлять сканирование в реальном времени на 180 ° и расстояние наблюдения до 8 метров. Более того, на радарную систему не влияют условия освещения, так как она также эффективна в темноте и способна распознавать до 150 различных препятствий.

Робот-пылесос использует систему автоматического сбора пыли AI-Dumping 3.0. Система сама может реализовать весь процесс очистки, сбора и удаления пыли. Alpha 2 Pro также имеет измененную компоновку воздуховодов, отличную от других роботов-пылесосов. Новая конструкция сокращает длину воздуховода почти на 60%. Пылесос обладает высокой мощностью всасывания 30 кПа, которая может обеспечить быстрое улавливание пыли за 15 секунд.