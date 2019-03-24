Новый робот-пылесос Roborock Sweep Т6

Рабочий шум пылесоса был снижен на 50% за счёт установки воздушного фильтра и специальной шумоизоляции слоя рядом с двигателем. Мощность всасывания при этом не снизилась и составляет 2000 Па. Автономность пылесоса обеспечивает встроенный аккумулятор на 5200 мАч. Основная щетка позволяет легко удалить волосы и шерсть домашних животных, не разбирая корпус устройства. В комплект Roborock Sweep T6 входит набор из десяти одноразовых швабр с креплением на липучках. Для тонкой настройки режима влажной уборки предусмотрена возможность регулировки подачи воды на чистящие элементы.Одной из особенностей новинки стала система лазерного картирования Map Management 3.0. Специальные алгоритмы определяют приоритет направления движения робота, повышая эффективность уборки на 20% по сравнению с предыдущей моделью. Пользователю доступны функции ручной корректировки маршрута и установка виртуальной стены в помещении, ограничивающей передвижение пылесоса.Стоимость новинки составит 416 долларов.