Новый робот-пылесос Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum от Xiaomi

Xiaomi Youpin является домом для еще одного интересного продукта из рода Roidmi, экологической сетевой компании Xiaomi. Новый продукт получил название Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum, и его отличительной особенностью является способность автоматически опорожнять пылесборник.

Робот-пылесос Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum оснащен задней всасывающей станцией для сбора пыли, которая автоматически опорожняет пылесборник после очистки, автоматически упаковывает пыль и имеет оригинальную технологию озонового антибактериального и дезодоранта. Мешок для пыли имеет большую емкость - 3 литра, что позволяет автоматически упаковывать пыль без утечки.

По заявлению компании, самосборный робот-пылесос Roidmi оснащен сверхчувствительным LDS нового поколения, который может быстро сканировать весь дом и автоматически рисовать карту и планировать маршрут с помощью алгоритма SLAM. В народе эту технологию называют "лидарной".

Кроме того, робот-пылесос Roidmi имеет интегрированную конструкцию всасывания и сопротивления и оснащен интеллектуальным резервуаром для воды с микроконтролем, который может интеллектуально контролировать и выпускать равномерный выход воды через микросхему микроконтроля. Объем резервуара для воды составляет 250 мл, и он может за один раз покрыть площадь до 300 квадратных метров.

Робот-пылесос Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum стоит 463 доллара США.
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