Новый российский бренд китайских смартфонов — Pixelphone

Pixelphone-новый бренд мобильных гаджетов.Совсем недавно компания официально объявила о дебюте на российском рынке. Первым устройством в линейке станет смартфон Pixelphone M1. По всей видимости, Pixelphone — это бренд Ulefone, переименованный для российского рынка.

Pixelphone M1 оснащен дисплеем с соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев, расположенным на задней панели, которая выполнена из стекла. За работу устройства будет отвечать Android 7.0 Nougat.

По заявлению производителя, M1 будет стоить «существенно дешевле 10 тысяч рублей». Предзаказ на смартфон откроется 5 февраля на официальном сайте.