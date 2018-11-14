Новый смарт-браслет Withings Pulse HR

Компания Withings только что представила Pulse HR, продолжение смарт-браслетов 2013 года и выставила ее на предварительный заказ.

Он должен появиться на прилавках магазина примерно через месяц, и стоимость будет составлять 130 долларов. Withings Pulse HR имеет корпус из нержавеющей стали 316L с закаленным поликарбонатом. Он поставляется с силиконовым наручным браслетом. У Pulse HR есть датчик сердечного ритма PPG, он может автоматически обнаруживать и отслеживать до 10 различных видов деятельности.

В браслете нет встроенного GPS приемника, но он может отслеживать через специальное мобильное приложение. Pulse HR влагозащищен, и с ними можно спокойно нырять и плавать в бассейне. Аккумулятора спокойно хватает на 20 дней.