Новый смарт-браслет Withings Pulse HR

2018-11-14, Автор - Ganibal; Продукт - Withings Pulse HR; [64]
Компания Withings только что представила Pulse HR, продолжение смарт-браслетов 2013 года и выставила ее на предварительный заказ.

Он должен появиться на прилавках магазина примерно через месяц, и стоимость будет составлять 130 долларов. Withings Pulse HR имеет корпус из нержавеющей стали 316L с закаленным поликарбонатом. Он поставляется с силиконовым наручным браслетом. У Pulse HR есть датчик сердечного ритма PPG, он может автоматически обнаруживать и отслеживать до 10 различных видов деятельности.

В браслете нет встроенного GPS приемника, но он может отслеживать через специальное мобильное приложение. Pulse HR влагозащищен, и с ними можно спокойно нырять и плавать в бассейне. Аккумулятора спокойно хватает на 20 дней.

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