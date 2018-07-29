Новый смартфон Fly Life Mega

Модель Life Mega вышла в этом году бюджетного варианта. У съемной задней крышки поверхность текстурированная, что страхует аппарат от выскальзывания из рук пользователя.Модель Fly Life Mega может похвастать наличием 3 слотов для карт (2 для SIM и один для MicroSD), а также съемного аккумулятора (2800 мА/ч). Имеется 1 Гб системной памяти и 8 Гб внутренней, 2- и 8-мегапиксельная камеры, LTE-модем.Новинка основана на 4-ядерном чипсете MediaTek MT6737H и оборудована IPS-экраном в 5.7 дюйма по диагонали при соотношении сторон как 18:9 и разрешении 1440 х 720 точек. Дисплей защищает изогнутое стекло (2.5D) DragonTrail от японской компании Asahi. В роли «управляющего» - Android 7.0 Nougat. Стоимость смартфона составит 14000 тысяч рублей.