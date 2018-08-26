Новый смартфон Galaxy A4

Новый релиз Galaxy A4 получит более низкую цену, чем аппараты Galaxy A8 и Galaxy A6. Еще гаджет будет оснащен алюминиевым корпусом, как у смартфона Galaxy A6 duo. В устройстве будет реализована технология Infinity Display («бесконечный дисплей»), имеющая отношение к экрану. В базе данных регулятора можно обнаружить несколько моделей, имеющих инженерные коды SM-A460F, SM-A460F_DS, SM-A460N, SM-A460U, SM-A460X, SM-A460XN и SM-A460XC. Вероятно, устройства отличаются регионом продаж и частотной спецификацией. Судя по всему, смартфон SM-A460F_DS будет оснащен двумя слотами для SIM-карт (DS может означать Dual SIM).О стоимости смартфона пока неизвестно.