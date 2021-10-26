Новый смартфон Honor Play5 Vitality Edition

Новый Honor Play5 Vitality Edition оснащен рядом камер, включая одиночную селфи-камеру на передней панели и двойную камеру на задней панели. На задней панеле расположилась двойная камера, которая состоит из 64-мегапиксельной основной камеры для фото и видео, в сочетании с 2-мегапиксельной камерой для глубины. На передней панели устройства находится 16-мегапиксельная камера, предназначенная для видеозвонков и съемки селфи. Телефон поставляется с Magic UI 4.2, который основан на ОС Google Android 11.