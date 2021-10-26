Новый смартфон Honor Play5 Vitality Edition

Компания Honor выпустила новый смартфон Honor Play5 Vitality Edition. Телефон оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением Full HD +. Устройство работает на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 900, а также имеет 8 ГБ оперативной памяти и два варианта хранения на выбор на 128 Гб и 256 Гб. Телефон поставляется с аккумулятором емкостью 4300 мАч и имеет быструю зарядку 66 Вт.

Новый Honor Play5 Vitality Edition оснащен рядом камер, включая одиночную селфи-камеру на передней панели и двойную камеру на задней панели. На задней панеле расположилась двойная камера, которая состоит из 64-мегапиксельной основной камеры для фото и видео, в сочетании с 2-мегапиксельной камерой для глубины. На передней панели устройства находится 16-мегапиксельная камера, предназначенная для видеозвонков и съемки селфи. Телефон поставляется с Magic UI 4.2, который основан на ОС Google Android 11.