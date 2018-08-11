Новый смартфон Oppo F9

Компания Oppo выпустила в этом году смартфон бюджетного варианта. В основе электронной начинки лежит 8-ядерный мобильный чипсет MediaTek Helio P60. В качестве программного интерфейса выступает актуальный релиз Android Oreo с графической надстройкой Color OS 5.2. В смартфоне может быть установлено 4 ГБ/6 ГБ «оперативки» и флэш -массив на 64 ГБ/128 ГБ. Слот для microSD-карт позволяет добавить объем энергонезависимой памяти на 256 ГБ.Главным достоинством новинки является мощная лицевая камера на 25 МП. Основная камера двойная 16 МП + 2 МП. Экран устройства имеет размер 6,23 дюйма, обеспечивая разрешение 2280 х 1080 пикселей. При этом дисплей имеет расширенный формат 19:9.Стоимость смартфона составит 342 доллара.