Новый смартфон Sony получит шестимодульную камеру

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма опубликовал рендер еще не представленного официально смартфона Sony Xperia. Судя по изображению, новый флагман Sony будет удивлять своими фото и видевозможностями. Аппарат получит основную камеру из шести модулей: двух датчиков разрешением 48 Мп и 12 Мп с переменной диафрагмой от F/1,2 до F/2,4, а также датчиков с разрешением 20 Мп, 16 Мп и 8 Мп с оптикой с диафрагмой F/2,4. Шестым модулем станет времяпролетная камера (ToF). Дата выхода смартфона и его точное название пока не сообщаются.