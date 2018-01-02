Новый смартфон Ulefone Power 3 поступил в продажу

Смартфон-долгожитель Ulefone Power 3 поступил в продажу. Новинка получила 6 -дюймовый экран с разрешением Full HD + при соотношении сторон 18:9. В основе лежит процессор Helio P23 на 8 ядер от компании MediaTek, 6 Гб оперативная память и накопитель емкость 64 гигабайта. Смартфон характеризуется основной фотокамерой 21+5 Мп и двумя модулями по 13 мегапикселей на лицевой панели. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкость на 6080 м А.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Предусмотрены два слота под SIM-карты, модуль LTE и поддержка карт microSD до 128 Гб. Приобрести смартфон Ulefone Power 3 можно за 300 долларов США.