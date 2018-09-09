Новый смартфон Xiaomi Mi 8

Смартфон будет позиционироваться как упрощённая версия Xiaomi Mi 8, но точно сказать трудно. Пока у нас есть только фотографии и подробные характеристики. Смартфон получит стеклянно-металлический корпус, 6,26" не-AMOLED-экран с разрешением 2280 х 1080 точек (19:9), аккумулятор на 3250 мАч, сканер отпечатков пальцев сзади, восьмиядерный чипсет на 2,2 Ггц, Android 8.1 Oreo, 12-Мп основную камеру, 24-Мп фронталку, 4/6/8 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ постоянной памяти. О стоимости смартфона пока неизвестно.