Смартфоны серии Samsung Galaxy S27 окажутся дороже ожидаемого

Интернет-издание CEO Score Daily сообщает, что компания Samsung раздумывает над возможностью поднять ценник на грядущие смартфоны серии Galaxy S27. То есть, новинки изначально должны были прибавить в цене в сравнении с прошлым поколением, но теперь есть вероятность еще большего повышения. Главной причиной стали растущие расходы на память, которая за период с января по сентябрь подорожала на 263% в сравнении с среднегодовым показателем предыдущего года.

По предварительным данным, базовый флагман Samsung оснастят 6,3-дюймовым экраном, фирменным 2-нанометровым процессором Exynos 2700, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив), а также фронтальной камерой разрешением 12 Мп. Старшие модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra будут базироваться на топовых платформах Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 соответственно.