Новый смартфон компании Samsung засветился в базе данных бенчмарка

2020-04-02, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Galaxy Note 20+; [183]
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench был обнаружен гаджет компании Samsung линейки Galaxy Note, который базируется под кодовым именем SM-N986U. Вероятнее всего, эта модель будет названа Galaxy Note 20+. Тестируемый образец был оснащён топовой восьмиядерной однокристальной системой, возможно это Snapdragon 865 Plus, 8 ГБ оперативной памяти( будет и версия на 12 ГБ ОЗУ), а также операционной системой Android 10. В одноядерном режиме смартфон набрал 985 баллов, а в многоядерном 3220 баллов. Анонс новинки ожидается традиционно в августе.


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