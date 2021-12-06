Новый смартфон начального уровня SHARP AQUOS Wish

Sharp представила свой новый смартфон 2021 года под названием SHARP AQUOS wish. Этот смартфон начального уровня от Sharp предлагает уникальный набор функций.

SHARP AQUOS wish под номером модели SHG06 отличается плоской конструкцией рамки, как и большинство других моделей компании в этом году. Матовый корпус телефона на 35% состоит из переработанного пластика. Его размеры 147 x 71 x 8,9 мм, вес 162 г, он доступен в трех цветах (оливково-зеленый, слоновая кость, уголь). Телефон имеет рейтинг IP67, а также имеет сертификаты MIL-STD-810H и MIL-STD-810G.

Устройство оснащено 5,7-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 1520 x 720 пикселей (HD +) и выемкой в ​​виде капли. Он содержит одну заднюю камеру на 13 МП и фронтальную камеру на 8 МП. Смартфон поставляется с приложением Google Camera Go. Кроме того, смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 480 в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ памяти UFS 2.1. Он работает под управлением Android 11.

Что касается подключения, телефон поддерживает две SIM-карты (nano + eSIM), 5G, двухдиапазонный WiFi 5, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS) и NFC. В нем есть все необходимое, например, разъем для наушников 3,5 мм, слот для карт MicroSD, датчик отпечатков пальцев и порт USB Type-C. В устройстве установлена ​​батарея емкостью 3730 мАч с поддержкой быстрой зарядки USB PD 3.0.
Комментарии и отзывы SHARP AQUOS Wish
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