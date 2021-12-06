Новый смартфон начального уровня SHARP AQUOS Wish

SHARP AQUOS wish под номером модели SHG06 отличается плоской конструкцией рамки, как и большинство других моделей компании в этом году. Матовый корпус телефона на 35% состоит из переработанного пластика. Его размеры 147 x 71 x 8,9 мм, вес 162 г, он доступен в трех цветах (оливково-зеленый, слоновая кость, уголь). Телефон имеет рейтинг IP67, а также имеет сертификаты MIL-STD-810H и MIL-STD-810G.
Устройство оснащено 5,7-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 1520 x 720 пикселей (HD +) и выемкой в виде капли. Он содержит одну заднюю камеру на 13 МП и фронтальную камеру на 8 МП. Смартфон поставляется с приложением Google Camera Go. Кроме того, смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 480 в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ памяти UFS 2.1. Он работает под управлением Android 11.
Что касается подключения, телефон поддерживает две SIM-карты (nano + eSIM), 5G, двухдиапазонный WiFi 5, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS) и NFC. В нем есть все необходимое, например, разъем для наушников 3,5 мм, слот для карт MicroSD, датчик отпечатков пальцев и порт USB Type-C. В устройстве установлена батарея емкостью 3730 мАч с поддержкой быстрой зарядки USB PD 3.0.