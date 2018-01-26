Трансформер ASUS TransBook Mini T103HAF получил съемную клавиатуру

Компания ASUS представила новый 10,1-дюймовый компьютер TransBook Mini T103HAF с разрешением 1280*800 пикселей. Аппарат ASUS TransBook Mini T103HAF собран на платформе Intel Cherry Trail с процессором Atom Z8350. Сообщается, что батареи хватит на 15 часов автономной работы. В качестве ОС выступит Windows 10 Home. Предусмотрены модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac. У ASUS TransBook Mini T103HAF также имеется съемная клавиатура. О старте продаж и стоимости новинки ASUS TransBook Mini T103HAF пока не сообщается.