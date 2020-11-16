Новый трекер активности для детей от Garmin

Компания Garmin выпустила трекер активности с ярким дизайном для детей Vivofit Jr 3.

Часы отслеживают шаги, сон и «рекомендованные минуты активности». В мобильном приложении можно установить ежедневные цели активности, чтобы побудить молодых пользователей придерживаться более здоровых привычек. Устройство получило MIP-дисплей с разрешением 112 x 112 пикселей, силиконовые ремешки и водонепроницаемость 5 атм, что подходит для плавания. Внутри находится сменный аккумулятор CR2025.

Для работы по дому можно планировать ежедневные или еженедельные оповещения на основе значков для детей, которые еще не умеют читать. А по достижению целей детки получат награду в виде виртуальных монет. Все дизайны будут доступны с 11 декабря 2020 у официальных представителей Garmin.