Новый защищенный телефон Galaxy Active

Крупнейшим выпуском телефонов Samsung во второй половине года станет Galaxy Note 10, но это не единственный телефон, над которым компания работает. Недавно, на сайте Slashleaks опубликовали официальное пресс-изображение нового смартфона защищенной линейки Samsung Galaxy Active, который должен быть выпущен в этом году. У Galaxy Active очень прочный дизайн. Вероятно, в некоторой степени водо- и пыленепроницаемая, с защитой от падений. На задней панели телефона есть одна задняя камера и датчик отпечатков пальцев. Есть также три физических кнопки Домой, Назад и Многозадачность. Возможные спецификации - это 5,2-дюймовый дисплей 2540 x 1440, процессор Exynos 9610 и емкостью 4500 мАч. Данный смартфон будет относиться к категории бюджетных защищенных устройств.