Новый защищённый смартфон Armor 6

2018-12-23, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Armor 6; [130]
Ulefone Armor 6 получил двойную камеру с основным объективом на 21 и вспомогательным монохромным сенсором на 13 Мп для повышения качества снимков. Предусмотрена поддержка ИИ-функций для автоматической обработки получаемых фотографий. Фронтальная камера на 13 Мп помимо селфи применяется для распознавания лица при разблокировке. Также можно настроить сканер отпечатков пальцев. Без последнего не обойтись, если использовать смартфон для оплаты покупок через NFC с помощью Google Pay.Смартфон сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G, а значит ему не страшны перепады температур и давления, солнечная радиация, тряска и другие внешние факторы. Он переносит температуры от -20 до +60 °C, так что будет работать при любом климате. Необычным бонусом является наличие датчика ультрафиолетового излучения на задней стороне. Смартфон предупредит владельца, если тот находится под опасным для здоровья солнцем.Ударопрочный корпус Ulefone Armor 6 сочетает в себе металлические боковые грани и полиуретановые вставки для смягчения ударов. По заверениям производителя, аппарат без проблем выдерживает падение с высоты 1,2 метра. Защита от воды по стандартам IP68/69K позволяет ему находиться на глубине двух метров в течение двух часов или до суток на глубине одного метра.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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