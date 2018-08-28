Новым Apple Watch прочат безрамочный экран

Авторитетное издание Bloomberg поделилось информацией о новом поколении смарт-часов Apple Watch и планшетах iPad Pro. Если верить источнику, Apple Watch 2018, в общем и целом, сохранят дизайн предшественников. Главным изменением станут почти полностью отсутствующие рамки дисплея. Сами часы таким образом сохранят габариты который сохранит свои габариты и будут совместимы с существующими ремешками. Что до новых iPad Pro, то они 11- и 12,9-дюймовые дисплеи с уменьшенными рамками. В них не будет домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев, на смену которым придет система распознавания лиц пользователей Face ID из iPhone X. Официальный дебют Apple Watch и iPad Pro ожидается на том же мероприятии, где будут представлены новые iPhone.