Новым iPhone прочат очень высокие продажи

Новые смартфоны Apple iPhone будут популярнее трех предыдущих поколений. По крайней мере, в это верят сами купертиновцы. Как сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок, Apple договорилась с двумя главными партнёрами, TSMC и Foxconn, на поставку 70-75 миллионов смартфонов до конца 2018 года. Таких больших поставок не было со времен очень успешного iPhone 6 в 2014 году. Главная надежда Apple – это 6,1-дюймовая модель с LCD-дисплеем, которая, как предполагается, станет доступной альтернативой более дорогим 5,8-дюймовому iPhone X и 6,5-дюймовому iPhone X Plus.