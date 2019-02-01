Новинка CGPods

CGPods — достойная альтернатива более дорогим TWS-«вкладышам». Наушники отлично справляются с прямыми обязанностями: хорошо звучат, работают с любым современным смартфоном или плеером, защищены от попадания влаги и не обременяют пользователя проводами. При этом они изящно смотрятся в ушах и имеют не только функциональный, но и необычный металлический кейс.Вендор заявляет до трёх часов автономной работы самих наушников и до десяти — непрерывного звучания с учётом встроенной в кейс батареи. Реальные показатели не слишком отличаются. В зависимости от громкости и количества обращений к наушникам (переключений треков, разговоров в режиме гарнитуры) сами по себе они работают в среднем 2,5 часа. Кейс позволяет пополнить их дважды, причём ещё останется приличный запас. Затем встроенный аккумулятор зарядить, на это уходит до двух часов. Для индикации оставшегося в АКБ заряда предусмотрены четыре ярких синих светодиода.Пассивная шумоизоляция хорошая, запас громкости достаточный. Даже в шумных местах вроде общественного транспорта слушать любимые треки намного комфортнее, чем в обычных «затычках». Звуки, конечно, остаются слышны, но они совершенно не мешают, и совсем не обязательно выкручивать громкость на максимум.Первое, что обращает на себя внимание, — форм-фактор кейса: цилиндр с «окошком» и поворотным механизмом. Решение оригинальное, хотя такой «чехол» несколько крупнее, чем варианты от конкурентов: его ширина составляет 87 мм, а диаметр сечения — 32 мм.О стоимости наушников пока неизвестно.