Новинка Chuwi LapBook Plus и его функции

Объем оперативной памяти Chuwi Lapbook Plus составляет 8 ГБ, для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель на 256 ГБ. Ноутбук получил дополнительный свободный слот M.2 для расширения дискового пространства. За графические возможности отвечает встроенная в процессор видеокарта Intel HD Graphics 505, а за автономность — аккумулятор ёмкостью 36,5 Вт⋅ч.15,6-дюймовый ультрабук в металлическом корпусе с наименьшей толщиной 6 мм весит всего 1,52 килограмма. Новинку оснастили IPS-дисплеем с разрешением 4K, поддержкой HDR и стопроцентным охватом цветового пространства sRGB. Несмотря на компактные габариты устройства, внутри установлен производительный для своего класса процессор Intel семейства Apollo Lake с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц.Стоимость новинки составит 450 тысяч рублей.