Новинка Google Pixel 4 и его функции

Дизайн полностью соответствует предыдущим утечкам: экран без вырезов с широким верхним доступом и узким "подбородком", задняя панель из стекла с массивным блоком для камеры, никакого аудиоразъема. Что касается камеры, то здесь якобы будет применено три сенсора: стандартный, телефото и ToF для работы с ARCore и объемных портретов. Широкий верхний отступ послужит для системы распознавания лица Face ID.Блок основной камеры будет оформлен в квадратный островок, где также найдётся место для светодиодной вспышки и микрофона. @OnLeaks опубликовал новые рендеры и 3D-модель младшей версии Pixel 4, которая получит 5,6" дисплей и корпус с габаритами 147 x 68,9 x 8,2-9,3 мм.О стоимости новинки пока неизвестно.