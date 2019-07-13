Новинка Huawei Mate 30 Pro

Одной из особенностей, которые приписывают флагману, станет продвинутая основная камера. Производителем оптики, по имеющейся информации, станет авторитетная компания Leica. Смартфон получит четыре камеры и объективы с асферическими линзами для минимизации оптических искажений. Максимальное разрешение сенсора составит 40 мегапикселей. Источником утечки стал известный индийский инсайдер Мукул Шарма. Судя по публикации, Huawei Mate 30 Pro получит широкий вырез в верхней части экрана для фронтальной камеры и вспомогательных датчиков. На стекле изогнутого по краям дисплея расположено сразу шесть отверстий, рамок у смартфона не будет совсем, поскольку экран будет заходить за корпус устройства.О стоимости новинки пока неизвестно.