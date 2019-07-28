Новинка Huawei Mate 30

Mate 30 Pro будет построен на новейшем чипсете Kirin 990 при поддержке 5G-модема. Базовая модификация получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти, АКБ на 4300 мАч и Android 10 с фирменной оболочкой EMUI.Новые флагманы Huawei Mate ждут нас во второй половине этого года и мы ждём, что компания традиционно удивит нас техническими решениями. Например, инсайдеры из Китая говорят об отказе от трендового сейчас дизайна камеры-перископа в пользу двойной главной камеры. Для этого будут использованы два кастомных сенсора Sony IMX6хх с разрешением 40+ Мп и матрицей на 1/1,7 и 1/1,5 дюйма. Всего на задней панели будет четыре камеры.О стоимости новинки пока неизвестно.