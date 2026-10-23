Официально: смартфоны серии Samsung W27 готовы к выходу

Компания Samsung объявила, что 29 октября пройдет презентация Heart for the World. Судя по опубликованному тизеру, на мероприятии представят складные смартфоны серии W27. Новинки уже доступны для предварительного заказа. Ожидается, что новинки будут премиальными версиями выпущенных ранее Galaxy Z Fold8.

Напомним, что топовый Galaxy Z Fold8 Ultra оснащается 8-дюймовым внутренним Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением 2504:2256 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 2520:1080 точек и той же частотой обновления, корпусом толщиной 4,1 мм и 8,9 мм, а также массой 215 граммов, топовым 3-нанометровым чипсетом, конфигурациями на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), двумя 10-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной, 20-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок.