Смартфон HONOR Choice T20 оценен в 12 тысяч рублей

Компания HONOR пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Choice T20, одной из особенностей которой стала батарея ёмкостью 7000 мАч. Новинка также характеризуется предустановленной операционной системой Android 16 Go Edition, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1 с частотой до 850 МГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP52, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1576:720 точек и кадровой частотой 90 Гц, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, корпусом толщиной 8,7 мм и массой 213 граммов, а также черной, оранжевой и серебристой расцветками корпуса. Цена смартфона на российском рынке составила 12 тысяч рублей.