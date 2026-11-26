Компания HONOR пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Choice T20, одной из особенностей которой стала батарея ёмкостью 7000 мАч. Новинка также характеризуется предустановленной операционной системой Android 16 Go Edition, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1 с частотой до 850 МГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP52, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1576:720 точек и кадровой частотой 90 Гц, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, корпусом толщиной 8,7 мм и массой 213 граммов, а также черной, оранжевой и серебристой расцветками корпуса. Цена смартфона на российском рынке составила 12 тысяч рублей.