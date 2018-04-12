Новинка LG G7 ThinQ

Компания LG выпустила смартфон сренего класса. Про модель G7 ThinQ известно, что электронная часть будет собрана на базе мощной системы Snapdragon 845. Объем ОЗУ равен 4 ГБ, а встроенного флэша – 64 ГБ. Искусственный интеллект будет активно использован при фотосъемке.В модели очень предсказуемо появился дисплейный вырез, заимствованный у последнего iPhone. Но LG пошли несколько дальше. Противники этого «надбровья» могут от него избавиться, затемнив верхнюю часть экрана. О стоимости пока не известно.