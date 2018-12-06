Новинка Mi Max 4 и его характеристика

Компания Xiaomi выпустила смартфон бюджетного варианта. При столь большом экране устройство требует мощного источника питания. Разработчик учел и этот аспект, увеличив емкость батареи смартфона с 5500 до 6500 мАч.Центральным процессором у Mi Max 3 был чипсет Snapdragon 636. Но электронная начинка Mi Max 4 будет базироваться на однокристальной системе Snapdragon 720. Данная микросхема еще не была представлена, но, бесспорно, ее мощность будет заметно выше. Производитель также увеличил объем «оперативки», который составит 6 ГБ. Что касается энергонезависимого модуля, в минимальной конфигурации обещают 64 ГБ флэша.В целом новый смартфон получит улучшенные характеристики. Например, селфи-камеру оснастят более мощным оптическим сенсором: 12 МП вместо 8 МП. А главная камера фаблета будет состоять не из двух блоков, а из трех. Разрешение модулей составит 12 МП, 12 МП и 5 МП.Дисплей новинки, по словам источника, изменится незначительно. У Mi Max 3 размер диагонали составлял 6,9 дюйма. Четвертое поколение имеет экран, равный 7 дюймам.Стоимость смартфона составит 360 долларов.