Новинка Motorola P30

Компания Motorola выпустит смартфон среднего класса. Смартфон P30 весит 170 граммов и имеет габариты 155,8 х 75,9 х 7,7 мм. Потребитель имеет возможность выбрать цвет корпуса: черный, белый или градиентный.Емкость батареи составляет 3000 мАч. Рабочей средой для софта выступает Android версии 8.1 с графической надстройкой ZUI 4.0.Смартфон изготовлен на базе мобильного чипсета Qualcomm Snapdragon 636 и оснащен 6 ГБ ОЗУ и модулем энергонезависимой памяти на 64 ГБ/128 ГБ.Корпус P30 содержит панели из стекла. На тыльной стороне в верхнем левом углу установлена главная камера, включающая в себя два оптических блока на 16 МП и 5 МП. На задней стенке также расположен дактилоскопический сканер, замаскированный под логотип Motorola. Селфи-камеру снабдили оптикой на 12 МП. О стоимости смартфона пока неизвестно.