Новинка Samsung Galaxy Note 9

Galaxy Note 9 получит батарейку на 3800 мАч, что ощутимо больше, чем у прошлогоднего Galaxy Note 8 (3300 мАч). Это может быть связано с применением сканера отпечатка пальца в экране (работает через направление яркости в область дактилоскопа), хотя точных подтверждений даже тестирования в прототипах пока не было. Ожидается, что Galaxy Note 9 вновь получит 6,3” Infinity Display 2.0-дисплей с разрешением QHD+, чипсет Exynos 9810/Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ ПЗУ, новую двойную камеру, стереодинамики AKG и обновленную Samsung Experience.О стоимости пока не известно.