Новинка Xiaomi Mi A3 с тройной камерой

Xiaomi анонсировала Android One-powered смартфон Mi A3. Он работает от Qualcomm Snapdragon 655, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятора емкостью 4030 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Новинка оснащена задним датчиком отпечатков пальцев под 6,1-дюймовым дисплеем HD + (1560 x 720 пикселей) AMOLED, что ниже, чем у дисплея Mi A2 с разрешением 1080p.

Аппаратное обеспечение камеры включает в себя тройной модуль - основной объектив 48MP, сверхширокоугольный объектив 8MP и датчик глубины 2MP. Спереди фронтальная 32 MP камера. Другие характеристики включают поддержку 4G Dual-SIM, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карт памяти. Mi A3 выпускается в двух моделях: 4 ГБ + 64 ГБ за 249 евро и 4 ГБ + 128 ГБ за 279 евро.