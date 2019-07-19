Новинка Xiaomi Mi A3

Камеры в Mi A3 идентичны таковым в CC9e. Задняя представлена тремя модулями с основным на 48 Мп, широкоугольным с разрешением 8 Мп и дополнительным датчиком глубины на 2 Мп. Фронтальная камера, помещенная в небольшой каплевидный вырез, имеет разрешение 32 Мп.Объем оперативной памяти составляет всего 4 ГБ, а для хранения данных доступно 64 или 128 ГБ. В описании устройства отсутствует упоминание NFC.Смартфон оснащён 6,088-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1520x720 пикселей. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. «Сердцем» новинки стал восьмиядерный процессор Snapdragon 665.Стоимость смартфона составит 239 долларов.