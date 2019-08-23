Новинка от Samsung Galaxy A50s

У старшей модели Galaxy A50s изменения затронули лишь камеры. Теперь максимальное разрешение фотографий, которые можно получить с основного модуля, составляет 48 Мп. Два дополнительных сенсора остались неизменными — 5 и 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры также увеличилось с 25 Мп до 32 Мп. В остальном в новинке используется тот же процессор Exynos 9610, 6,4-дюймовый Full HD + дисплей с разрешением 1080 х 2340 пикселей и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Доступны вариации с 4 и 6 ГБ оперативной, и 64/128 ГБ основной памяти.О стоимости новинки пока неизвестно.