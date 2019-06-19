Новинка от Samsung Galaxy Tab A (2019)

За производительность Galaxy Tab A (2019) отвечает четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 429 с ядрами Cortex A53 и тактовой частотой 2,0 ГГц. Разрешение экрана составит 1200х800 пикселей. Судя по всему, поддержки стилуса S-Pen в новинке не будет.Samsung планирует выпустить бюджетный планшет Galaxy Tab А с 8-дюймовым экраном под управлением Android 9.0 Pie. Аппарат не порадует современным дизайном: утекший в сеть рендер демонстрирует крупные рамки. Известно, что на рынке появятся версии Wi-Fi и LTE. Заявлена поддержка Bluetooth 4.2, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ ПЗУ. В планшете не будет сканера отпечатков пальцев или NFC.О стоимости новинки пока неизвестно.