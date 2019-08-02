Новинка от UMIDIGI X

UMIDIGI X получит тройную основную камеру с поддержкой функций искусственного интеллекта для улучшения качества получаемых снимков. В состав модуля войдёт широкоугольная оптика для захвата максимальной площади кадра. Переднюю панель занимает 6,35-дюймовый AMOLED-дисплей. Под «капотом» гаджета — аккумулятор емкостью 4150 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и NFC-модуль.UMIDIGI намекает на способность камеры смартфона UMIDIGI X с разрешением основного сенсора 48 Мп и поддержкой ИИ-алгоритмов заменить гораздо более громоздкую зеркалку.О стоимости новинки пока неизвестно.